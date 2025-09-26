Rai 1 vince con La Ricetta della Felicità e i dati Auditel del 25 settembre 2025
risultati degli ascolti tv del 25 settembre 2025: vittoria di rai 1 con “la ricetta della felicità”. La serata televisiva del 25 settembre si è conclusa con il predominio di Raiuno, che ha ottenuto un risultato superiore rispetto alle altre reti. La trasmissione di punta, “La Ricetta della Felicità”, ha conquistato la prima posizione, superando le aspettative e attirando un pubblico numeroso. In contrasto, la programmazione di Mediaset con “La Notte nel Cuore” non ha riscontrato lo stesso successo, risultando più debole del previsto. analisi delle performance delle principali reti e programmi. successo di “la ricetta della felicità” su rai uno. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
La Ricetta della Felicità vince la serata degli ascolti tv. Ottimo debutto per la fiction con Cristiana Capotondi che supera i 3 milioni di spettatori con il 19% di share. Una ventata di freschezza in questo inizio di autunno #AscoltiTv - facebook.com Vai su Facebook
