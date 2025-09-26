Ragusarapito figlio di commerciante
16.13 Il figlio 17enne di un noto commercian te di Vittoria, nel Ragusano, è stato sequestrato da due uomini. I rapitori, a volto coperto, sono scesi da un'auto e hanno fatto salire il giovane sulla vettura sotto la minaccia delle armi. Immediate sono scattate le ricerche. La polizia sta battendo ogni pista per capire la natura del sequestro. "Faccio appello ai rapitori perché lascino libero il ragazzo. Auspichiamo che le forze dell'ordine possano riportare il giovane a casa". Così il vescovo di Ragusa, monsignor La Placa. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
