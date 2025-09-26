Ragusa sequestro lampo del 17enne | stasera si è presentato al commissariato sta bene

Xml2.corriere.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il rapimento di Gaetano, 17 anni, è durato 24 ore: il giovane giovedì era stato sequestrato da due uomini armati a  Vittoria (Ragusa). Il vescovo aveva fatto un appello . 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

ragusa sequestro lampo del 17enne stasera si 232 presentato al commissariato sta bene

© Xml2.corriere.it - Ragusa, sequestro lampo del 17enne: stasera si è presentato al commissariato, sta bene

In questa notizia si parla di: ragusa - sequestro

Ragusa: sequestro a Vittoria, ragazzo portato via da due uomini incappucciati

ragusa sequestro lampo 17enneSequestro di persona a Vittoria: 17enne figlio di un noto commerciante agricolo rapito in piena piazza - Un 17enne, figlio di un importante commerciante ortofrutticolo di Vittoria, è stato rapito in piena piazza la sera del 25 settembre da due uomini su una Panda nera; le indagini sono in corso sotto il ... Come scrive news.fidelityhouse.eu

ragusa sequestro lampo 17enneSequestro di persona nel Ragusano: 17enne figlio di un noto commerciante agricolo rapito in piazza a Vittoria - Due sconosciuti col volto coperto hanno caricato il giovane su una Panda nera, lasciando il cellulare a terra per non essere tracciati ... Si legge su ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Ragusa Sequestro Lampo 17enne