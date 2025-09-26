Ragusa ritrovato il ragazzo sequestrato a Vittoria | Sta bene

(Adnkronos) – Si è presentato questa sera, al commissariato di polizia di Vittoria nel Ragusano, il 17enne sequestrato giovedì sera da due uomini, col volto coperto e armati, mentre si trovava nel centro della cittadina. Sembra che il giovane stia bene e in questo momento è ascoltato dagli inquirenti per capire cosa è successo nelle . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Ragusa, ritrovato il ragazzo sequestrato a Vittoria: “Sta bene”

In questa notizia si parla di: ragusa - ritrovato

Ritrovato il ragazzo sequestrato a Ragusa, sta bene

Ritrovato il ragazzo sequestrato a Vittoria (Ragusa), sta bene

Il ragazzo sequestrato a Ragusa è stato ritrovato e sta bene

Cosa è successo ad Amine Addyani? Il commerciante è scomparso da #Ragusa il #30agosto 2016. Il motorino è stato ritrovato dopo un mese dal fratello in Piazza Tamanaco, ma di lui nessuna traccia. Qualcuno ha informazioni utili? #chilhavisto?https://chilh - X Vai su X

Cosa è successo ad Amine Addyani? Il commerciante è scomparso da #Ragusa il #30agosto 2016. Il motorino è stato ritrovato dopo un mese dal fratello in Piazza Tamanaco, ma di lui nessuna traccia. Qualcuno ha informazioni utili? [PAGINA]? https://www.c - facebook.com Vai su Facebook

Il ragazzo sequestrato a Ragusa è stato ritrovato e sta bene - Si è presentato in serata negli uffici del commissariato di polizia di Vittoria in provincia di Ragusa il diciassettenne rapito giovedì sera da due uomini incappucciati e armati di pistola ... Si legge su msn.com

Ritrovato il ragazzo sequestrato ieri sera a Vittoria: il 17enne sta bene - È stato ritrovato a Vittoria (Ragusa) il diciassettenne sequestrato ieri sera da due uomini. Lo riporta msn.com