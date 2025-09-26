Ragusa rapito figlio d' un commerciante

Servizitelevideo.rai.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

16.13 Il figlio 17enne di un noto commerciante di Vittoria, nel Ragusano, è stato sequestrato da due uomini. I rapitori, a volto coperto, sono scesi da un'auto e hanno fatto salire il giovane sulla vettura sotto la minaccia delle armi. Immediate sono scattate le ricerche. La polizia sta battendo ogni pista per capire la natura del sequestro. "Faccio appello ai rapitori perché lascino libero il ragazzo. Auspichiamo che le forze dell'ordine possano riportare il giovane a casa". Così il vescovo di Ragusa, monsignor La Placa. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: ragusa - rapito

Ragusa, minorenne rapito da un uomini armati e incappucciati

Ragazzo sequestrato a Vittoria (Ragusa): rapito da commando armato e incappucciato

Ragusa, minorenne rapito da uomini armati e incappucciati

ragusa rapito figlio dRagazzo sequestrato a Vittoria (Ragusa): rapito da commando armato e incappucciato - Figlio di un noto commerciante ortofrutticolo della zona, è stato caricato in auto da due sconosciuti a volto coperto. Da msn.com

ragusa rapito figlio dSequestro di persona nel Ragusano: 17enne figlio di un noto commerciante agricolo rapito in piazza a Vittoria - Due sconosciuti col volto coperto hanno caricato il giovane su una Panda nera, lasciando il cellulare a terra per non essere tracciati ... Come scrive ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Ragusa Rapito Figlio D