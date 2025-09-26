Il sequestro si è verificato a Vittoria, un quartiere agricolo di Ragusa, dove si svolge il più grande mercato ortofrutticolo d'Italia. Il giovane sequestrato sarebbe il figlio di un noto commerciante agricolo della zona, ma al momento non si hanno ancora certezze sul movente del rapimento. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Ragusa, giovane rapito in piena strada da banditi incappucciati: è figlio di un commerciante