Ragusa giovane rapito in piena strada da banditi incappucciati | è figlio di un commerciante

Ildifforme.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sequestro si è verificato a Vittoria, un quartiere agricolo di Ragusa, dove si svolge il più grande mercato ortofrutticolo d'Italia. Il giovane sequestrato sarebbe il figlio di un noto commerciante agricolo della zona, ma al momento non si hanno ancora certezze sul movente del rapimento. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

ragusa giovane rapito in piena strada da banditi incappucciati 232 figlio di un commerciante

© Ildifforme.it - Ragusa, giovane rapito in piena strada da banditi incappucciati: è figlio di un commerciante

In questa notizia si parla di: ragusa - giovane

ragusa giovane rapito pienaRagazzo sequestrato a Vittoria (Ragusa): rapito da commando armato e incappucciato - Figlio di un noto commerciante ortofrutticolo della zona, è stato caricato in auto da due sconosciuti a volto coperto. Riporta quotidiano.net

ragusa giovane rapito pienaGiovane rapito a Vittoria, tutte le fasi del sequestro: “Non vi preoccupate, vogliamo solo lui” - I malviventi avrebbero detto agli altri: "Non vi preoccupate, vogliamo solo lui" ... Lo riporta lasicilia.it

Cerca Video su questo argomento: Ragusa Giovane Rapito Piena