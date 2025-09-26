Ragusa giallo sul sequestro lampo del 17enne | stasera si è presentato al commissariato

26 set 2025

Il rapimento di Gaetano, 17 anni, è durato 24 ore: il giovane giovedì era stato sequestrato da due uomini armati a  Vittoria (Ragusa). Il vescovo aveva fatto un appello . 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

ragusa giallo sequestro lampoVittoria, ritrovato il ragazzo rapito: sta bene, ma è giallo sul sequestro - Il diciassettenne rapito ieri sera a Vittoria è stato ritrovato dalla polizia e portato in commissariato. Come scrive lasicilia.it

