ragusa 17enne rapito in piazza da due uomini armati e incappucciati

AGI - Un giovane non ancora maggiorenne è stato rapito ieri sera al quartiere Forcone di Vittoria nel Ragusano. Un commando di due uomini armati e incappucciati a bordo di due autovetture avrebbe chiamato per nome il giovane che era in compagnia di alcuni coetanei costringendolo a salire in una macchina per poi darsi alla fuga. Immediato l'intervento delle forze dell'ordine. Indaga la squadra mobile e il commissariato di Vittoria. Il giovane sarebbe il figlio di un commerciante. Il giovane rapito è un 17enne figlio maggiore di una famiglia molto nota a Vittoria. Commercianti nel settore della produzione e vendita di prodotti ortofrutticoli. 🔗 Leggi su Agi.it

