Ragusa 17enne rapito in piazza da due uomini armati e incappucciati

Agi.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AGI - Un giovane non ancora maggiorenne è stato rapito ieri sera al quartiere Forcone di Vittoria nel Ragusano. Un commando di due  uomini armati e incappucciati a bordo di due autovetture avrebbe chiamato per nome il giovane che era in compagnia di alcuni coetanei costringendolo a salire in una macchina per poi darsi alla fuga. Immediato l'intervento delle forze dell'ordine. Indaga la squadra mobile e il commissariato di Vittoria. Il giovane sarebbe il figlio di un commerciante. Il giovane rapito è un 17enne figlio maggiore di una famiglia molto nota a Vittoria. Commercianti nel settore della produzione e vendita di prodotti ortofrutticoli. 🔗 Leggi su Agi.it

ragusa 17enne rapito in piazza da due uomini armati e incappucciati

© Agi.it - Ragusa, 17enne rapito in piazza da due uomini armati e incappucciati

In questa notizia si parla di: ragusa - 17enne

Misterioso rapimento di un ragazzo a Vittoria (Ragusa): un 17enne è stato portato via da uomini incappucciati

ragusa 17enne rapito piazzaRagusa, 17enne rapito in piazza da due uomini armati e incappucciati - Un giovane non ancora maggiorenne è stato rapito ieri sera al quartiere Forcone di Vittoria nel Ragusano. Lo riporta msn.com

Giovane sequestrato in piazza a Vittoria (Ragusa) da rapitori armati e incappucciati - Un giovane, figlio di un commerciante, è stato sequestrato da uomini incappucciati e armati. Si legge su gazzetta.it

Cerca Video su questo argomento: Ragusa 17enne Rapito Piazza