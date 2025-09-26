Ragusa 17enne rapito in piazza da due uomini armati e incappucciati
AGI - Un giovane non ancora maggiorenne è stato rapito ieri sera al quartiere Forcone di Vittoria nel Ragusano. Un commando di due uomini armati e incappucciati a bordo di due autovetture avrebbe chiamato per nome il giovane che era in compagnia di alcuni coetanei costringendolo a salire in una macchina per poi darsi alla fuga. Immediato l'intervento delle forze dell'ordine. Indaga la squadra mobile e il commissariato di Vittoria. Il giovane sarebbe il figlio di un commerciante. Il giovane rapito è un 17enne figlio maggiore di una famiglia molto nota a Vittoria. Commercianti nel settore della produzione e vendita di prodotti ortofrutticoli. 🔗 Leggi su Agi.it
Misterioso rapimento di un ragazzo a Vittoria (Ragusa): un 17enne è stato portato via da uomini incappucciati
