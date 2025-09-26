Ragazzo sequestrato a Vittoria Ragusa | rapito da commando armato e incappucciato

Roma, 26 settembre 2025 – Sono ore d’ansia a Vittoria, in provincia di Ragusa, per un giovane sequestrato in una piazzetta della cittadina siciliana. Il ragazzo, non ancora maggiorenne, si trovava ieri sera nel rione Forcone, quando è stato prelevato da due sconosciuti col volto coperto che lo hanno caricato su una Panda nera prima di allontanarsi a tutta velocità. La vittima del rapimento è il figlio di un noto commerciante ortofrutticolo della zona. Prima di catturarlo, i sequestratori lo avrebbero chiamato per nome e avrebbero detto ad altri giovani presenti di non preoccuparsi perché era soltanto lui l'obiettivo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

