Ragazzo sequestrato a Vittoria Ragusa | rapito da commando armato e incappucciato

Quotidiano.net | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 26 settembre 2025 – Sono ore d’ansia a Vittoria, in provincia di Ragusa, per un giovane sequestrato in una piazzetta della cittadina siciliana. Il ragazzo, non ancora maggiorenne, si trovava ieri sera nel rione Forcone, quando è stato prelevato da due sconosciuti col volto coperto che lo hanno caricato su una Panda nera prima di allontanarsi a tutta velocità. La vittima del rapimento  è il figlio di un noto commerciante ortofrutticolo della zona. Prima di catturarlo, i sequestratori lo avrebbero chiamato per nome e avrebbero detto ad altri giovani presenti di non preoccuparsi perché era soltanto lui l'obiettivo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

ragazzo sequestrato a vittoria ragusa rapito da commando armato e incappucciato

© Quotidiano.net - Ragazzo sequestrato a Vittoria (Ragusa): rapito da commando armato e incappucciato

In questa notizia si parla di: ragazzo - sequestrato

Ragazzo di 27 anni trovato morto in casa dai genitori: “Sul viso aveva una maschera antigas, sequestrato il pc”

ragazzo sequestrato vittoria ragusaRagazzo sequestrato a Vittoria (Ragusa): rapito da commando armato e incappucciato - Figlio di un noto commerciante ortofrutticolo della zona, è stato caricato in auto da due sconosciuti a volto coperto. Riporta quotidiano.net

ragazzo sequestrato vittoria ragusaRagusa: sequestro a Vittoria, ragazzo portato via da due uomini incappucciati - Un ragazzo è stato sequestrato ieri sera nel centro di Vittoria, in provincia di Ragusa, da due uomini armati di pistola. Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Ragazzo Sequestrato Vittoria Ragusa