Ragazzo sequestrato a Vittoria Ragusa | rapito da commando armato e incappucciato
Roma, 26 settembre 2025 – Sono ore d’ansia a Vittoria, in provincia di Ragusa, per un giovane sequestrato in una piazzetta della cittadina siciliana. Il ragazzo, non ancora maggiorenne, si trovava ieri sera nel rione Forcone, quando è stato prelevato da due sconosciuti col volto coperto che lo hanno caricato su una Panda nera prima di allontanarsi a tutta velocità. La vittima del rapimento è il figlio di un noto commerciante ortofrutticolo della zona. Prima di catturarlo, i sequestratori lo avrebbero chiamato per nome e avrebbero detto ad altri giovani presenti di non preoccuparsi perché era soltanto lui l'obiettivo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: ragazzo - sequestrato
Ragazzo di 27 anni trovato morto in casa dai genitori: “Sul viso aveva una maschera antigas, sequestrato il pc”
Un ragazzo di 26 anni è stato arrestato in flagranza di reato per possesso di sostanze stupefacenti. Sul terrazzo del suo appartamento all'Aquila la Polizia ha sequestrato cinque piante di marijuana, alte quasi 1,70 metri, esposte al sole per favorirne la maturaz - facebook.com Vai su Facebook
Ragazzo sequestrato a Vittoria (Ragusa): rapito da commando armato e incappucciato - Figlio di un noto commerciante ortofrutticolo della zona, è stato caricato in auto da due sconosciuti a volto coperto. Riporta quotidiano.net
Ragusa: sequestro a Vittoria, ragazzo portato via da due uomini incappucciati - Un ragazzo è stato sequestrato ieri sera nel centro di Vittoria, in provincia di Ragusa, da due uomini armati di pistola. Secondo msn.com