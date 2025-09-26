Ragazzo di 27 anni si schianta frontalmente con lo scooter contro un'auto nel Pavese | è morto

Un 27enne si è schiantato con lo scooter contro un'auto tra Voghera e Torrazza Coste (Pavia). Il ragazzo è stato trascinato per un centinaio di metri ed è deceduto a causa delle ferite riportate. 🔗 Leggi su Fanpage.it

