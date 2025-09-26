Ragazzo di 17 anni sequestrato in piazza da due banditi armati e incappucciati La rassicurazione ai testimoni | Ci serve solo lui

Leggo.it | 26 set 2025

Sequestro di persona nel Ragusano. La vittima è un 17enne, figlio di un noto commerciante del settore ortofrutticolo della zona, che nella serata di ieri, giovedì 25 settembre,. 🔗 Leggi su Leggo.it

ragazzo di 17 anni sequestrato in piazza da due banditi armati e incappucciati la rassicurazione ai testimoni ci serve solo lui

© Leggo.it - Ragazzo di 17 anni sequestrato in piazza da due banditi, armati e incappucciati. La rassicurazione ai testimoni: «Ci serve solo lui»

ragazzo 17 anni sequestratoVittoria, ragazzo sequestrato da due individui armati e incappucciati: ecco che cosa sappiamo - Una serata come tante, in un luogo isolato ma abitualmente frequentato da gruppi di giovani, si è trasformata in un incubo. Come scrive lasicilia.it

ragazzo 17 anni sequestratoDaniele Ponzo trovato morto a 17 anni - Il corpo è stato scoperto in un cantiere, la bici con cui era uscito nascosta dietro un cespuglio. Scrive ilroma.net

