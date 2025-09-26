Ragazzina di 13 anni abusata a Mesagne 12enne e 15enne indagati per violenza sessuale e sequestro di persona

Due minori di 12 e 15 anni sono indagati per violenza sessuale e sequestro di persona: avrebbero abusato di una 13enne in strada a Mesagne (Brindisi).

Chieti, ragazzina di 14 anni pestata da un branco di coetanee, il video postato sui social

Adesca su Instagram una ragazzina di 13 anni e la violenta: arrestato un 25enne, attivato il Codice Rosso

Adesca su Instagram una ragazzina di 13 anni e la violenta: arrestato un 25enne, attivato il Codice Rosso. Si era finto minorenne sui social per incontrarla

Sbranata e uccisa dal coccodrilllo ragazzina di 15 anni - facebook.com Vai su Facebook

