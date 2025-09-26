È allarme a Lecce per la scomparsa di una 12enne di cui non si hanno più notizie da giovedì mattina 25 settembre 2025, quando è uscita di casa, nel rione. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Ragazzina di 12 anni scompare dopo una lite con la mamma: «È andata da qualcuno conosciuto in chat. Ha preso 90 euro dal portafoglio»