Ragazzina di 12 anni scompare dopo una lite con la mamma | È andata da qualcuno conosciuto in chat Ha preso 90 euro dal portafoglio

Leggo.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È allarme a Lecce per la scomparsa di una 12enne di cui non si hanno più notizie da giovedì mattina 25 settembre 2025, quando è uscita di casa, nel rione. 🔗 Leggi su Leggo.it

ragazzina di 12 anni scompare dopo una lite con la mamma 200 andata da qualcuno conosciuto in chat ha preso 90 euro dal portafoglio

© Leggo.it - Ragazzina di 12 anni scompare dopo una lite con la mamma: «È andata da qualcuno conosciuto in chat. Ha preso 90 euro dal portafoglio»

In questa notizia si parla di: ragazzina - anni

Chieti, ragazzina di 14 anni pestata da un branco di coetanee, il video postato sui social

Adesca su Instagram una ragazzina di 13 anni e la violenta: arrestato un 25enne, attivato il Codice Rosso

Adesca su Instagram una ragazzina di 13 anni e la violenta: arrestato un 25enne, attivato il Codice Rosso. Si era finto minorenne sui social per incontrarla

Esce da casa per andare a scuola e scompare, ricerche in tutta Italia per Aurora, alunna 12enne - Aurora, ragazzina di 12 anni e mezzo, risulta scomparsa da ieri mattina alle 8:00 dal rione Santa Rosa di Lecce. Secondo orizzontescuola.it

ragazzina 12 anni scompareNon va a scuola e scompare nel nulla: si cerca una ragazzina leccese di 12 anni - Aurora Lezzi potrebbe essersi diretta a Parma o, comunque, al nord, salendo su qualche treno. Si legge su lecceprima.it

Cerca Video su questo argomento: Ragazzina 12 Anni Scompare