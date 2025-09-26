Ragazzina di 12 anni scompare dopo una lite con la mamma | È andata da qualcuno conosciuto in chat Ha preso 90 euro dal portafoglio
È allarme a Lecce per la scomparsa di una 12enne di cui non si hanno più notizie da giovedì mattina 25 settembre 2025, quando è uscita di casa, nel rione. 🔗 Leggi su Leggo.it
In questa notizia si parla di: ragazzina - anni
Chieti, ragazzina di 14 anni pestata da un branco di coetanee, il video postato sui social
Adesca su Instagram una ragazzina di 13 anni e la violenta: arrestato un 25enne, attivato il Codice Rosso
Adesca su Instagram una ragazzina di 13 anni e la violenta: arrestato un 25enne, attivato il Codice Rosso. Si era finto minorenne sui social per incontrarla
Sbranata e uccisa dal coccodrilllo ragazzina di 15 anni - facebook.com Vai su Facebook
Esce da casa per andare a scuola e scompare, ricerche in tutta Italia per Aurora, alunna 12enne - Aurora, ragazzina di 12 anni e mezzo, risulta scomparsa da ieri mattina alle 8:00 dal rione Santa Rosa di Lecce. Secondo orizzontescuola.it
Non va a scuola e scompare nel nulla: si cerca una ragazzina leccese di 12 anni - Aurora Lezzi potrebbe essersi diretta a Parma o, comunque, al nord, salendo su qualche treno. Si legge su lecceprima.it