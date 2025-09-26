Ragazzi diventanobibliotecari per un giorno a Pontedera
Oltre 20 ragazzi, tra i 18 e i 25 anni, sono già stati protagonisti di ‘Bibliotecario per un giorno’, iniziativa che permette di scoprire il ‘Dietro le quinte’ di una biblioteca. Alla Giovanni Gronchi di Pontedera porte aperte per tutta la settimana per vedere da vicino back e front office. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
