Ragazza muore mentre lavora in una cascina | Forse colpita da un animale
Una ragazza di 24 anni è morta mentre lavorava in una cascina a Cossato, in provincia di Biella, dove si trova un maneggio di cavalli. La dinamica è ancora da chiarire con certezza, ma dalle prime informazioni è emerso che potrebbe essere stata colpita da un calcio di un cavallo oppure caduta. 🔗 Leggi su Today.it
In questa notizia si parla di: ragazza - muore
Ragazza modenese di 19 anni muore mentre fa il bagno in Puglia
Ragazza di 25 anni muore a Porto Cervo: travolta e uccisa sulle strisce da un suv, alla guida una turista tedesca
Sardegna: ragazza muore investita sulle strisce. Moglie dell’ad di Lufthansa accusata di omicidio stradale
#Biella Ragazza di 24 anni muore in un incidente sul lavoro in una cascina a Cossato. La donna è stata colpita da un animale. - X Vai su X
Cervia, ragazza muore travolta da un treno: indagini in corso - facebook.com Vai su Facebook
Tragedia in Campania, malore improvviso mentre lavora a scuola: Filippo muore a 29 anni - Tragedia a Ginestra degli Schiavoni, in provincia di Benevento, dove un ragazzo di 29 anni, Filippo Bartoli, è morto a seguito di un malore improvviso che non gli avrebbe lasciato scampo. Riporta msn.com
Guida turistica muore mentre lavora al Colosseo - La guida ha accusato un malore dopo aver salito delle scale ed è caduta in terra priva di sensi. romatoday.it scrive