Ragazza 24enne muore cadendo da cavallo nell’azienda in cui lavorava

La caduta da cavallo e la morte nell’allevamento in cui lavorava. Una ragazza di 24 anni, Carola Dettoma, ha perso la vita per arresto cardiaco dopo essere caduta dall’animale alla cascina San Grato a Cossato, in provincia di Biella. Immediati i soccorsi del 118 ma i tentativi di rianimare la giovane, residente a Lessona e dipendente dell’allevamento, sono stati vani. Gli accertamenti del caso sono condotti dai carabinieri di Cossato, dal Nucleo dell’ispettorato del lavoro e dallo Spresal. Le verifiche proseguiranno per chiarire la dinamica esatta dell’accaduto. Come riporta Open, la 24enne era una atleta di dressage e altre discipline ippiche. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

