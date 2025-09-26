Raffica di concerti a piazza Plebiscito la Prefettura di Napoli apre istruttoria
Tempo di lettura: 3 minuti La Prefettura di Napoli ha aperto un’istruttoria su occupazione di suolo e allestimenti per concerti in piazza Plebiscito. L’ufficio territoriale di governo lo ha comunicato a Pino De Stasio, consigliere della municipalità 2, firmatario di un esposto il 24 settembre. Sul caso, negli ultimi giorni si sono registrate proteste dei residenti, ed anche una raccolta di firme. Il 19 settembre, sullo stesso tema De Stasio ha inviato un’interpellanza al Comune di Napoli. Palazzo San Giacomo, tuttavia, non ha ancora risposto. Al sindaco Gaetano Manfredi e all’assessore competente, il consigliere chiede “ se l’Amministrazione comunale abbia autorizzato le occupazioni di suolo pubblico in Piazza del Plebiscito per i concerti in corso e con quali motivazioni, considerato il vincolo di tutela indiretta”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
