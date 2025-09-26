Raffica di concerti a piazza Plebiscito la Prefettura di Napoli apre istruttoria

Anteprima24.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 3 minuti La Prefettura di Napoli ha aperto un’istruttoria su occupazione di suolo e allestimenti per concerti in piazza Plebiscito. L’ufficio territoriale di governo lo ha comunicato a Pino De Stasio, consigliere della municipalità 2, firmatario di un esposto il 24 settembre. Sul caso, negli ultimi giorni si sono registrate proteste dei residenti, ed anche una raccolta di firme. Il 19 settembre, sullo stesso tema De Stasio ha inviato un’interpellanza al Comune di Napoli. Palazzo San Giacomo, tuttavia, non ha ancora risposto. Al sindaco Gaetano Manfredi e all’assessore competente, il consigliere chiede “ se l’Amministrazione comunale abbia autorizzato le occupazioni di suolo pubblico in Piazza del Plebiscito per i concerti in corso e con quali motivazioni, considerato il vincolo di tutela indiretta”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

raffica di concerti a piazza plebiscito la prefettura di napoli apre istruttoria

© Anteprima24.it - Raffica di concerti a piazza Plebiscito, la Prefettura di Napoli apre istruttoria

In questa notizia si parla di: raffica - concerti

Piazza Plebiscito ‘sequestrata’ da raffica di concerti, mille firme contro: “Il sindaco ora ci ascolti”

raffica concerti piazza plebiscitoNuovo concerto gratis a piazza del Plebiscito lunedì 29 con Gigi d’Alessio, Franco Ricciardi, Andrea Sannino e Alessandro Siani - C'è "Napoli Musa Live" il 29 settembre per 11mila spettatori: come prenotare ... Secondo fanpage.it

raffica concerti piazza plebiscito“Troppi concerti a Piazza del Plebiscito, basta”. Protesta e petizione di residenti e esercenti - In meno di una settimana sono state raccolte più di mille firme a Napoli per protestare contro la chiusura continuativa di Piazza Plebiscito in occasione di co ... Si legge su ilfattovesuviano.it

Cerca Video su questo argomento: Raffica Concerti Piazza Plebiscito