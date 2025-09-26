Raffaella Scuotto ha un nuovo amore? Il video misterioso accende i sospetti
Un video cancellato, un tatuaggio svelato e un trasferimento a Milano: ecco cosa sta succedendo nella vita di Raffaella Scuotto dopo Brando Ephrikian, conosciuto a Uomini e Donne Cosa nasconde davvero il cuore di Raffaella Scuotto? Un video, un mistero e un trasferimento che cambia tutto. Da “Uomini e Donne” al trasloco a Milano, Raffaella Scuotto è pronta a riscrivere la sua storia. Dopo la rottura con Brando Ephrikian, annunciata pubblicamente sui social, l’ex corteggiatrice si è lanciata anima e corpo nel lavoro, ma ora sembra esserci dell’altro. Un dettaglio ha fatto esplodere la curiosità dei fan: un video caricato su TikTok, poi misteriosamente rimosso. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv
