Raffaella Paita Iv | Il centrodestra nelle Marche avrà una brutta sorpresa Mi fido di Matteo Ricci

ROMA – La senatrice Raffaella Paita, capogruppo al Senato di Italia Viva, ha rilasciato le seguenti dichiarazione, mentre era ospite in una delle emittenti del gruppo Sky: «Il centrodestra – ritiene - non ha ancora i candidati nelle altre regioni, aspetta il risultato delle Marche. Ma da lì avrà. 🔗 Leggi su Anconatoday.it