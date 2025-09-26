Raffaella Paita Iv | Il centrodestra nelle Marche avrà una brutta sorpresa Mi fido di Matteo Ricci

Anconatoday.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ROMA – La senatrice Raffaella Paita, capogruppo al Senato di Italia Viva, ha rilasciato le seguenti dichiarazione, mentre era ospite in una delle emittenti del gruppo Sky: «Il centrodestra – ritiene - non ha ancora i candidati nelle altre regioni, aspetta il risultato delle Marche. Ma da lì avrà. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

raffaella paita iv centrodestraRegionali, Paita (Iv): “Unità centrosinistra risultato importante” - “Non è un risultato da poco per il centrosinistra essere riuscito a trovare candidature all’altezza, e a mettere insieme una coalizione ampia in tutte le regioni. corriereirpinia.it scrive

