Radioterapia la denuncia di Faraone Italia Viva | Ritardi e guasti con un solo acceleratore
I pazienti devono affidarsi a un unico acceleratore lineare per la radioterapia, in funzione dal 2016 e aggiornato nel 2024. Nonostante i doppi turni, le liste di attesa restano lunghe e i guasti frequenti interrompono i trattamenti, con gravi conseguenze per chi combatte contro il cancro.Il. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Radioterapia ad Agrigento, Faraone (Italia Viva): "Schifani pensi alla salute, non alle passerelle" - "Ad Agrigento i malati oncologici sono costretti a curarsi con un solo acceleratore lineare, un macchinario in funzione dal 2016 e rattoppato con un aggiornamento nel 2024.
Sanità, Lala (Italia Viva) denuncia disservizi in radioterapia: "Lunghe attese e vecchi strumenti" - Il segretario provinciale di Italia Viva, Roberta Lala, denuncia disagi nel reparto di radioterapia dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento.