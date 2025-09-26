Gli piace raccontare Roma (e non solo) in 90 secondi partendo da una semplice domanda o provando a risolvere un enigma. "I bambini fanno così e io sono uno di loro". Ma Gian Marco D’Eusebi, in arte Azzykky, 35 anni, una laurea all’Accademia delle Belle Arti di Roma e con un passato da videomaker in diverse agenzie di comunicazione, sa molto bene quello che fa e dove vuole arrivare. Le sue pillole di storia, consultabili sui suoi profili social, sono un piccolo grande archivio a disposizione degli appassionati e dei non addetti ai lavori. "Sono un ponte che cammina – sottolinea scherzandoci un po’ su -. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Raccontare Roma: "L’Urbe per tutti"