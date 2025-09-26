Un camion della raccolta rifiuti che fa slalom tra passeggini e famiglie in pieno centro, a metà mattina di sabato, sotto gli occhi increduli di passanti e commercianti. È la scena che ha scatenato la polemica sulla gestione rifiuti a Monza, denunciata dal consigliere di Forza Italia Massimiliano Longo durante il Consiglio comunale. "Ero in via Italia per un banchetto del mio partito – racconta Longo – e alle 10.30 ho visto il mezzo della nettezza urbana che cercava di avanzare tra bambini e carrozzine. Tra l’altro con un atteggiamento arrogante dell’autista che, nonostante fossi lontano, si è accorto che stavo scattando una foto, per tenere in memoria l’orario, ed è venuto con fare minaccioso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Raccolta dei rifiuti sotto accusa: "Caos in centro, orari da cambiare"