Raccolta dei rifiuti sotto accusa | Caos in centro orari da cambiare
Un camion della raccolta rifiuti che fa slalom tra passeggini e famiglie in pieno centro, a metà mattina di sabato, sotto gli occhi increduli di passanti e commercianti. È la scena che ha scatenato la polemica sulla gestione rifiuti a Monza, denunciata dal consigliere di Forza Italia Massimiliano Longo durante il Consiglio comunale. "Ero in via Italia per un banchetto del mio partito – racconta Longo – e alle 10.30 ho visto il mezzo della nettezza urbana che cercava di avanzare tra bambini e carrozzine. Tra l’altro con un atteggiamento arrogante dell’autista che, nonostante fossi lontano, si è accorto che stavo scattando una foto, per tenere in memoria l’orario, ed è venuto con fare minaccioso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: raccolta - rifiuti
Rifiuti, la discarica in alto mare. E la raccolta differenziata continua ad arretrare
Ferragosto 2025 | Raccolta dei rifiuti, cambia il porta a porta: le modifiche nei vari quartieri
Raccolta dei rifiuti: dove sarà estesa la distribuzione di sacchi e tessere
? Nuovo metodo di raccolta rifiuti: parliamone insieme! Il Comune di Castelgomberto, insieme ad Agno Chiampo Ambiente, ti invita alle serate informative dedicate alla presentazione del nuovo sistema di raccolta. Un’occasione per conoscere tutte le novità, - facebook.com Vai su Facebook
Raccolta dei rifiuti sotto accusa: "Caos in centro, orari da cambiare" - Il consigliere Longo: assurdo vedere un camion fare lo slalom tra i passanti il sabato alle 10. Da ilgiorno.it
Forio d'Ischia, discarica abusiva: sigilli all’area comunale. Il sindaco sotto accusa - Prima l’estate scorsa, poi l’ultima volta appena tre settimane fa: il Mattino aveva denunciato lo stato di degrado ed incuria di punta Zaro a Forio d’Ischia ma nulla. Segnala ilmattino.it