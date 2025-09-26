Rabiot sul centrocampo rossonero | È uno dei più tecnici in Serie A
Adrien Rabiot ha parlato dei suoi compagni di reparto al Milan durante l'intervista a 'SportMediaset'. Ecco che cosa ha detto.
rabiot - centrocampo
Rabiot-Juventus,il ritorno che può cambiare il centrocampo: il tentativo a fine mercato
Rabiot Juve può diventare un’opzione per il centrocampo bianconero? Tutta la verità sul francese in rottura totale con il Marsiglia
Calciomercato Napoli, nuove piste per il centrocampo: spuntano i nomi di Rabiot e Brescianini
Rabiot al Flagship Store: "Napoli e Juve? Non decideranno lo Scudetto, ma capiremo chi potremmo essere. Il nostro centrocampo è il più forte sì. Su Allegri cambiato vi dico che…" Tutte le dichiarazioni di Adrien sul Milan
Milan-Napoli, primo snodo scudetto e sfida di stelle a centrocampo: da Modric-De Bruyne a Rabiot-McTominay
Rabiot Milan, il centrocampista lancia un messaggio ai tifosi: l'annuncio rilasciato sui social - Rabiot, il faro del centrocampo rossonero Nella convincente vittoria del Milan
Rabiot a SportMediaset: "Contro il Napoli gara importante ma non decisiva. Scudetto? Vediamo a febbraio, marzo dove saremo" - Il nuovo numero 12 del Milan Adrien Rabiot è stato intervistato dal collega Claudio Raimondi di SportMediaset in occasione del suo incontro con i tifosi rossoneri al Flag Ship Store