Rabiot | Con il Napoli non è una partita scudetto
"Napoli-Milan non è una partita scudetto, è solo l'inizio, il campionato è lungo. È una partita per dimostrare e far vedere a che punto siamo come squadra ma non dirà se vinceremo o non vinceremo il campionato". Così il centrocampista del Milan Adrien Rabiot a tre giorni dal big match contro i. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
In questa notizia si parla di: rabiot - napoli
Calciomercato Napoli, nuove piste per il centrocampo: spuntano i nomi di Rabiot e Brescianini
Napoli-Rabiot, novità sulla trattativa: il francese verso la Serie A
Rabiot, sfida a tre in Serie A: Napoli, Milan e Inter in corsa per il francese
MEDIASET - Milan, Rabiot: "Gara importante col Napoli, siamo motivati, spero di segnare l'1-0" https://ift.tt/hx8PQLo - X Vai su X
Rabiot carica la super sfida col Napoli Il francese lancia il suo pronostico: vittoria "di cortomuso" con un suo gol #SSCNapoli #Rabiot #MilanNapoli #SpazioNapoli - facebook.com Vai su Facebook
Rabiot su Milan-Napoli: «È una partita importante, ma non dirà se vinceremo o no il campionato» - Rabiot sul Milan: squadra di qualità, motivazione e centrocampo di alto livello, pronta a sfidare Napoli senza guardare le altre squadre. Lo riporta ilnapolista.it
Rabiot davanti ai tifosi del Milan: "Col Napoli non è da scudetto, Allegri top" - Il centrocampista rossonero incontra i suoi nuovi tifosi e si proietta al big match di San Siro contro Conte: "Ci dirà chi siamo" ... Scrive msn.com