Rabiot | Allegri prepara tutte le partite allo stesso modo Gol con il Napoli? 1-0 corto muso

26 set 2025

Adrien Rabiot ha parlato in una lunga intervista a SportMediaset. Il centrocampista del Milan parla di Allegri, Scudetto e della sfida col Napoli. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Rabiot: “Allegri prepara tutte le partite allo stesso modo. Gol con il Napoli? 1-0 corto muso”

In questa notizia si parla di: rabiot - allegri

