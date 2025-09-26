RAID Festivals si parte da Solofra con Stuporosa
Abiti ottocenteschi che incontrano la modernità del dj set: la danza contemporanea in piazza. RA.I.D Festivals 2025 è pronto ad alzare così il sipario. La rassegna che abbraccia Avellino, Solofra, Mercogliano e Montefusco parte con una matinée (alle 12) domenica 28 settembre da Piazza San Michele. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Raid festival, la danza come universo capace di favorire il confronto tra culture diverse. Si parte da Solofra - D Festivals”, rassegna di danza, nata 15 anni fa, che prenderà il via il 28 settembre per concludersi il 22 novembre ... Si legge su corriereirpinia.it