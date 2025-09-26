Quirinale | Mattarella chiude iniziative sociali a Castelporziano

Roma, 26 set. (Adnkronos) - Festa di chiusura questa mattina nella Tenuta di Castelporziano delle iniziative di carattere sociale dedicate alle fasce deboli della popolazione e alle associazioni di volontariato a sostegno dei più fragili. Presente il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che sin dall'insediamento nel 2015 ha deciso di aprire la Tenuta presidenziale a questo tipo di attività. Ha condotto la manifestazione Stefano 'Elio' Belisari, mentre l'intrattenimento musicale della 'Jazz Campus Orchestra' della Fondazione Musica per Roma diretta dal Maestro Massimo Nunzi e il concerto dello stesso 'Elio', accompagnato da una formazione di cinque musicisti, hanno animato la festa. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Quirinale: Mattarella chiude iniziative sociali a Castelporziano

Mattarella: 'solidarietà trasforma e produce sviluppo e benessere' - "La nostra Repubblica è costituita prima che dalle Istituzioni dalla sua comunità, dalle persone, diverse, tutte di uguale dignità. Secondo lagazzettadelmezzogiorno.it