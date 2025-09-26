Quintavalla Pd | No al nuovo nucleare a Caorso si produca energia da fonti rinnovabili

«Il sito dell’ex centrale di Caorso va valorizzato, escludendo il ritorno al nucleare». È quanto afferma il consigliere regionale Luca Quintavalla (Pd), che ha depositato una risoluzione in cui chiede alla Giunta regionale di dialogare con il Governo al fine di eliminare l’automatismo che, ad. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

