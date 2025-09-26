Quintavalla Pd | No al nuovo nucleare a Caorso si produca energia da fonti rinnovabili
«Il sito dell’ex centrale di Caorso va valorizzato, escludendo il ritorno al nucleare». È quanto afferma il consigliere regionale Luca Quintavalla (Pd), che ha depositato una risoluzione in cui chiede alla Giunta regionale di dialogare con il Governo al fine di eliminare l’automatismo che, ad. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
In questa notizia si parla di: quintavalla - nuovo
Luca Quintavalla, candidato alle elezioni regionali con il Partito democratico, riferendosi a quanto stabilito da Palazzo Chigi nella legge di Bilancio, che prevede un incremento di 35 milioni per il 2025 - facebook.com Vai su Facebook
Nuovo ospedale: ruspe sì o no?. Adesso il Pd non vuole farle partire. Il centrodestra prova a tirare dritto - Il braccio di ferro sull’ospedale, andato in scena l’altra sera in Consiglio comunale, ha reso evidente quanto si sospettava già da tempo. Si legge su ilrestodelcarlino.it