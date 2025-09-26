Quindicimila | al Balenando in Burrasca Festival in scena la forza silenziosa delle donne

26 set 2025

Il Balenando in Burrasca Festival continua il suo percorso di riflessione e creazione artistica dedicato ai temi sociali, civili e culturali. Ogni appuntamento porta in scena linguaggi e visioni differenti, mantenendo però al centro lo sguardo critico sul presente.Il prossimo spettacolo. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

"Quindicimila", scritto, diretto e interpretato da Renata Falcone, con la collaborazione artistica di Basilio Musolino e Carmelo Vazzana

