Quindicimila | al Balenando in Burrasca Festival in scena la forza silenziosa delle donne
Il Balenando in Burrasca Festival continua il suo percorso di riflessione e creazione artistica dedicato ai temi sociali, civili e culturali. Ogni appuntamento porta in scena linguaggi e visioni differenti, mantenendo però al centro lo sguardo critico sul presente.Il prossimo spettacolo. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
"Quindicimila": al Balenando in Burrasca Festival in scena la forza silenziosa delle donne - Il prossimo spettacolo, "Quindicimila", scritto, diretto e interpretato da Renata Falcone, con la collaborazione artistica di Basilio Musolino e Carmelo Vazzana, riporta al centro della memoria ... Secondo reggiotoday.it
Pellaro, il Balenando in Burrasca Summer celebra il mare con LAV e tour in canoa - Nuovo appuntamento sul lungomare di Pellaro con gli eventi del Balenando in Burrasca Festival nella sua edizione Summer. Riporta strettoweb.com