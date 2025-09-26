qui fiorentina avvio a rilento e contestazione aria di burrasca

Cori, applausi a scena aperta, "E Firenze carica.bombe nell’aria" (uno dei cori più gettonati della curva viola negli ultimi anni, ndr). Poi, nel giro di un mese, l’ambiente è già saturo di fischi, contestazioni e aspettative deluse. La Fiorentina e i suoi tifosi si stanno leccando le ferite di un avvio di stagione che, sulla carta, sarebbe dovuto essere di tutt’altro tenore: la proprietà guidata da Rocco Commisso in estate ha messo sul piatto oltre 90 milioni di euro incaricando Stefano Pioli, accolto sulla panchina come re Mida dal pubblico viola, dell’obiettivo di migliorare sensibilmente l’ottavo e il sesto posto raggiunti nelle ultime due edizioni della Serie A. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

