Qui Fiorentina Avvio a rilento e contestazione aria di burrasca

Sport.quotidiano.net | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cori, applausi a scena aperta, "E Firenze carica.bombe nell’aria" (uno dei cori più gettonati della curva viola negli ultimi anni, ndr). Poi, nel giro di un mese, l’ambiente è già saturo di fischi, contestazioni e aspettative deluse. La Fiorentina e i suoi tifosi si stanno leccando le ferite di un avvio di stagione che, sulla carta, sarebbe dovuto essere di tutt’altro tenore: la proprietà guidata da Rocco Commisso in estate ha messo sul piatto oltre 90 milioni di euro incaricando Stefano Pioli, accolto sulla panchina come re Mida dal pubblico viola, dell’obiettivo di migliorare sensibilmente l’ottavo e il sesto posto raggiunti nelle ultime due edizioni della Serie A. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

qui fiorentina avvio a rilento e contestazione aria di burrasca

© Sport.quotidiano.net - Qui Fiorentina. Avvio a rilento e contestazione, aria di burrasca

In questa notizia si parla di: fiorentina - avvio

Fiorentina, avvio da incubo col Polissya: poi ribalta la partita (3-2) e si qualifica in carrozza. Ma che paura! Pagelle

Fiorentina fischiata e contestata. Pioli: "Non mi aspettavo un avvio così difficile"

fiorentina avvio rilento contestazioneQui Fiorentina. Avvio a rilento e contestazione, aria di burrasca - bombe nell’aria" (uno dei cori più gettonati della curva viola negli ultimi ... sport.quotidiano.net scrive

La Fiorentina crolla col Como, al Franchi fischi e contestazioni - Dopo un buon primo tempo e il vantaggio di Mandragora, i viola crollano sotto i colpi del Como che ribalta il risultato e vince ma un anno fa. Si legge su corrierefiorentino.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Fiorentina Avvio Rilento Contestazione