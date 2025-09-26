Qui Fabriano Condannati nel finale A Imola sarà tosta

Coach Nunzi analizza la sconfitta all’esordio stagionale: " Ottima prestazione, ma è mancata lucidità nel finale ". Un esordio amaro, ma carico di segnali positivi. La prima giornata di campionato ha subito mostrato che questa squadra ha carattere. Intensa, organizzata e combattiva, la formazione guidata da coach Luciano Nunzi ha messo in seria difficoltà una squadra esperta come Latina. "Credo che abbiamo fatto un’ottima partita. Peccato per il finale, perché abbiamo perso quella lucidità che, pur commettendo alcuni errori — come immaginavo potesse accadere — ci aveva comunque permesso di limitare i loro punti di forza offensivi e di essere abbastanza precisi nell’attaccare ciò che proponevano in difesa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

