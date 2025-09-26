Questure ordine pubblico ed egoismi di parte

Con la preordinata violenza esplosa nel corso della manifestazione Pro Pal, nel giorno dello sciopero generale del 22 settembre è subentrato il teatro dell’ipocrisia italiana. Da una parte c’è chi, con piglio autoritario, ha invocato il pugno duro della repressione, dall’altra i minimizzatori che hanno derubricato i disordini e la devastazione a episodi marginali, opera di qualche infiltrato, e non una parola sulla violenza e lesioni con danni permanenti subite dai poliziotti. Nel pomeriggio di martedì, poi, con un’ agenzia stampa il sindacato di base, promotore della protesta per Gaza, ha accusato la . 🔗 Leggi su Lidentita.it