Questo ve lo devo dire Gerry Scotti ancora ‘guerra’ tv con Stefano De Martino | la bordata

Ormai è diventata una vera e propria sfida quotidiana quella tra Gerry Scotti e Stefano De Martino. I due conduttori, con i rispettivi game show in onda su Mediaset e Rai, si contendono il pubblico sera dopo sera, in un confronto che non smette di accendere il dibattito tra spettatori e addetti ai lavori. Da una parte c’è La Ruota della Fortuna, il cult riportato in auge da Scotti, dall’altra Affari Tuoi, il programma di Rai1 affidato a De Martino. La gara è serrata e le frecciatine non mancano. L’ultimo episodio risale a giovedì 25 settembre, quando Scotti, durante una puntata della Ruota, ha pronunciato una frase che molti hanno letto come una stoccata diretta al rivale. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

