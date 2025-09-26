questione di cover reinterpretata o distorta ti ricanto una canzone

Nel campo degli omaggi ai grandi della canzone una sottile linea rossa è sicuramente quella che separa la reinterpretazione di un evergreen dalla sua distorsione. Il “caso” fatto esplodere nei giorni scorsi da Gianluca Grignani attorno alla versione fatta da Laura Pausini de La mia storia tra le dita nella sua imminente raccolta di cover Io canto 2 ne è un esempio. Una bomba, stando al bellicoso comunicato a reti unificate con cui il rocker milanese dichiarava di aver diffidato la diva dei due mondi per aver stravolto la parte semantica della canzone a tal punto da farle perdere il suo significato, rivelatasi poi un petardo, visto che gli editori del brano si sono guardati finora dal compiere passi giudiziali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Questione di cover. Reinterpretata o distorta. Ti (ri)canto una canzone