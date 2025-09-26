Questa è l’Ancona che mi piace Pecci stratosferico ma tutti bravi

"Siamo stati pratici e solidi, a tratti abbiamo giocato in modo spettacolare, abbiamo avuto occasione in cui potevamo arrotondare il risultato. Abbiamo anche concesso qualcosa, ma sono molto contento di come si sono applicati i ragazzi". Agenore Maurizi spende parole al miele per i suoi giocatori dopo la convincente vittoria con San Marino e non potrebbe essere altrimenti: "Cambiando sistema di gioco siamo stati più equilibrati, ci siamo applicati con grande umiltà e di questo sono molto contento. In alcuni frangenti eravamo più stanchi, quindi siamo indietreggiati, ma non aver subito gol è stato molto importante. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

