Questa è la manicure più bella della Milano Fashion Week

26 set 2025

Ai millennials sarà sicuramente mancata. Dopo quasi 10 anni, l’attrice e cantante 37enne Hilary Duff torna a sedersi in prima fila alle sfilate. E sceglie lo show Spring Summer 2026 di Fendi a Milano per il suo ritorno nel fashion system. Inutile dire quanto, complici il suo sorriso e l’outfit color block, sia riuscita a catalizzare su di sé buona parte dell’attenzione di media e colleghi. Del resto, ogni dettaglio del suo look è stato curato alla perfezione. Dalla piccola borsa rosa, ovviamente firmata Fendi, ai bracciali, fino all’anello con una grande pietra azzurra che ben si sposava con la manicure bicolore. 🔗 Leggi su Amica.it

