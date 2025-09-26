Questa è la manicure più bella della Milano Fashion Week
Ai millennials sarà sicuramente mancata. Dopo quasi 10 anni, l’attrice e cantante 37enne Hilary Duff torna a sedersi in prima fila alle sfilate. E sceglie lo show Spring Summer 2026 di Fendi a Milano per il suo ritorno nel fashion system. Inutile dire quanto, complici il suo sorriso e l’outfit color block, sia riuscita a catalizzare su di sé buona parte dell’attenzione di media e colleghi. Del resto, ogni dettaglio del suo look è stato curato alla perfezione. Dalla piccola borsa rosa, ovviamente firmata Fendi, ai bracciali, fino all’anello con una grande pietra azzurra che ben si sposava con la manicure bicolore. 🔗 Leggi su Amica.it
In questa notizia si parla di: manicure - bella
Ecco perché al rientro delle vacanze ci meritiamo una bella manicure
Unghie da proposta di matrimonio: Elsa Hosk conferma che la manicure nude è la più bella per dire sì
C’è una bella notizia per te che ami mettere le mani in pasta: il nuovissimo Calendario Paneangeli 2026 è in arrivo! ? Allaccia il grembiule e preparati a richiedere la tua copia sul nostro sito Paneangeli.it. ? Manca poco! - facebook.com Vai su Facebook