Quelli dell’Enel dinavot in pellegrinaggio a San Gabriele | 260 i pensionati abruzzesi presenti alla reunion FOTO
Si è allargata a tutto l’Abruzzo l’iniziativa che già da alcuni anni Lucio Di Nisio, pensionato Enel di Pescara, organizza insieme ad alcuni ex colleghi: per la prima volta al pellegrinaggio a San Gabriele dell’Addolorata oltre a “quelli dell’Enel dinavot” del capoluogo adriatico, hanno. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
