Quel pazzo pazzo Trump

Trump sembrava essere amico di Putin e maltrattava Zelensky. Adesso invece dice che l'Ucraina può vincere la guerra, ma intanto ritira le truppe dai Paesi baltici. Sembra un pazzo. Tano Bruni via email Gentile lettore, Trump non è pazzo: concepisce la diplomazia secondo parametri sconcertanti e mutevoli. Con Zelensky è passato da "Non hai le carte!" a "Puoi vincere la guerra e riprendere la Crimea". Quest'ultima mutazione ha due ragioni, entrambe utilitaristiche. Promettendo di terminare la guerra in 24 ore, Trump voleva che Putin, come contropartita, isolasse la Cina, dagli Usa temuta come la peste.