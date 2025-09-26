Quel no della Flotilla? Una offesa profonda a Mattarella

Il rifiuto della Flotilla all’appello di Sergio Mattarella non è un episodio secondario da liquidare in poche righe, ma un atto che pesa sul piano istituzionale e simbolico. Non siamo di fronte a un semplice dissenso o a una diversa visione politica: qui si tratta di dire no al Presidente della Repubblica, cioè a colui che rappresenta l’unità nazionale, la continuità dello Stato, il rispetto delle regole condivise. Dire no a Mattarella equivale a negare il valore stesso dell’autorevolezza istituzionale, trasformando quello che avrebbe potuto essere un dialogo civile in un gesto di arroganza. Il Quirinale non è una parte politica, non è un governo o un ministero con cui si può concordare o dissentire. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

