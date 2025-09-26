Quel bonifico istantaneo da 22mila euro scoperta la truffa | attenzione ai messaggi Whatsapp sospetti
Cesena, 26 settembre 2025 – Ha truffato una donna con l’ormai pluriusato sistema del finto operatore di banca. Ma questa volta è andata male al truffatore che è stato scoperto. I carabinieri di Mercato Saraceno, hanno denunciato un 26enne cittadino italiano, ritenuto il presunto responsabile di una truffa, in danno di una donna 65enne residente in paese, raggirata con la tecnica del finto operatore di banca. Telefonate, messaggi, poi il bonifico istantaneo (per la paura degli hacker). La ricostruzione dei fatti ha permesso di accertare che un individuo, qualificatosi falsamente come operatore di banca, è riuscito, attraverso lo scambio di vari messaggi su whatsapp e telefonate, a carpire la fiducia della donna, facendole credere che il suo conto corrente fosse a rischio di un possibile hackeraggio inducendola così ad eseguire un bonifico istantaneo di oltre 22mila euro, su un nuovo conto corrente, indicato dall’uomo, e che sarebbe stato a lei intestato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: quel - bonifico
