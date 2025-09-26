Quattro ultras del Forlì sono accusati di aver rapinato tre tesserati del Bologna
La divisione anticrimine della polizia di Parma ha emesso quattro Daspo nei confronti di altrettanti tifosi della squadra di basket Unieuro Forlì. Si tratta di uomini in età compresa tra i 44 e i 52 anni, ritenuti responsabili di aver derubato tre magazzinieri del Bologna calcio.Registrati alla. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
In questa notizia si parla di: quattro - ultras
Cremonese-Parma, quattro ultras crociati indagati
Col volto coperto, in auto bastoni, spranghe e petardi. Denunciati quattro ultras ducali, in arrivo i DASPO https://www.parmapress24.it/2025/09/23/col-volto-coperto-in-auto-bastoni-spranghe-e-petardi-denunciati-quattro-ultras-ducali-in-arrivo-i-daspo/ - facebook.com Vai su Facebook
#Lazio, presunte pressioni dagli ultras: quattro calciatori biancocelesti, fra cui Romagnoli e Immobile, ascoltati dai pm - X Vai su X