quattro giornate di napoli varato il dispositivo del traffico

Domenica 28 settembre, per la cerimonia in occasione dell'82° anniversario delle Quattro Giornate di Napoli, è istituito il seguente dispositivo di traffico: dalle ore 10:00 fino a cessate esigenze, il divieto di transito veicolare in: via Pessina, piazza Dante, via Toledo, via Cesare Battisti, piazza Matteotti e Piazza Carità, eccetto i veicoli dei residenti, delle Forze dell'Ordine, i mezzi di emergenza e di soccorso.. dalle ore 09:00 fino a cessate esigenze, il divieto di sosta con rimozione coatta in: via Cesare Battisti, tratto compreso tra Piazza Matteotti e piazza Carità, via S.

