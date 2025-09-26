Quasar esplosivo | il gigante cosmico che mangia stelle a ritmo triplo

Un team internazionale di astronomi, guidato dall’italiano Luca Ighina del Centro per l’Astrofisica Harvard & Smithsonian e dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf), ha scoperto un buco nero supermassiccio distante 12,8 miliardi di anni luce dalla Terra, con una massa equivalente a un miliardo di Soli e una crescita anomala che supera di 2,4 volte i limiti teorici previsti. Questa rivelazione, pubblicata oggi su The Astrophysical Journal Letters, getta nuova luce sulle origini rapide di questi mostri cosmici poco dopo il Big Bang, rispondendo a uno dei grandi enigmi dell’universo primordiale. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

