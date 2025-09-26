Quarto Grado sulla clamorosa svolta sul delitto di Garlasco
Quanto sta emergendo attorno al caso Garlasco e all’omicidio di Chiara Poggi sarà tema centrale del nuovo appuntamento con Quarto Grado di Gianluigi Nuzzi, insieme ad Alessandra Viero, in onda questa sera alle 21.30 su Rete 4. Anticipazioni e ospiti del 26 settembre 2025. Il programma true crime targato Mediaset torna a concentrarsi su Garlasco e la clamorosa svolta nelle indagini con l’iscrizione nel registro degli indagati del magistrato per possibile corruzione in atti giudiziari al fine di scagionare Andrea Sempio. Una svolta che sarà anche televisiva: contro Quarto Grado ci sarà eccezionalmente su Rai 2 Ore 14 Sera di Milo Infante. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
