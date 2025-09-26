Quarto Grado anticipazioni 26 settembre | nuovi sviluppi sui casi Paganelli e Resinovich
Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero tornano su Rete 4 con un nuovo appuntamento: riflettori puntati su due gialli ancora irrisolti della cronaca italiana. Stasera, venerdì 26 settembre, alle ore 21.30 su Retequattro, torna l'appuntamento con Quarto Grado, condotto da Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero e curato da Siria Magri. La trasmissione continua a indagare i casi di cronaca che hanno scosso l'opinione pubblica, offrendo un'analisi puntuale e arricchita dal contributo di esperti e ospiti in studio. Il caso Pierina Paganelli Al centro della puntata ci sarà l'omicidio della donna di 78 anni trovata senza vita nel garage del proprio condominio a Rimini il 3 ottobre 2023. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
