Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento

26 set 2025

Il valore del PSV oggi. Oggi, 26 Settembre 2025, il prezzo del gas naturale allingrosso sul mercato italiano PSV (Punto di Scambio Virtuale) si attesta a 33,81 euroMWh, che corrisponde a circa 0,320 euroSmc (conversione effettuata considerando il coefficiente standard di 1 MWh = 10,7 Smc). Il valore odierno riflette una fase di relativa stabilità dei prezzi, dopo un periodo di volatilità osservato nelle settimane precedenti. Il PSV si mantiene su livelli contenuti rispetto ai picchi registrati negli ultimi anni, segno di un mercato che, almeno per il momento, non evidenzia particolari tensioni dal lato dell’offerta o della domanda. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

