Irene Tinagli comanda la pattuglia italiana. È quinta in assoluto. Nella posizione 33, su 632 parlamentari europei, si piazza Antonio Decaro (in un anno di mandato) la cui prospettiva a breve è peraltro quella di lasciare il seggio in caso di elezione come nuovo presidente della Regione Puglia. L’ex sindaco di Bari è quinto fra gli 81 italiani, primo fra gli eletti nella circoscrizione Sud Italia. Parametri considerati nello stilarela graduatoria: influenza in ambito parlamentare e influenza nel territorio. Al link di seguito il report: https:www.bursonglobal.comlocationsbelgiumeu-influence-index-results L'articolo Quanto influiscono i parlamentari europei? Antonio Decaro quinto fra gli italiani È trentatreesimo in assoluto nella graduatoria stilata da Burson global proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

