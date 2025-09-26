Entrare in IKEA da dipendente è il vostro obiettivo? Lavorerete in un ambiente informale, inclusivo, dove si potrà sviluppare un percorso di crescita gratificante. IKEA è l’azienda svedese ben nota per la varietà di prodotti di qualità e a prezzi accessibili con cui arredare casa. Chi non ha almeno un articolo comprato da IKEA in casa? Varcare lo store significa trovarsi davanti ad un mondo di occasioni, anzi a tanti mondi. Uno per ogni stanza e anche per gli ambienti esterni. Lavorare da IKEA significa contribuire a creare questi spazi che fanno sognare i clienti. IKEA Italia conta più di 7.500 co-worker, dipendenti che lavorano in azienda e contribuiscono ad offrire ai clienti soluzioni e servizi per rendere la casa più confortevole, pratica e accogliente. 🔗 Leggi su Game-experience.it

Quanto guadagna un dipendente IKEA in Italia? Come funziona e le varie posizioni disponibili