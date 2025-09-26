Quanto costa oggi l’energia elettrica?
Costo energia elettrica nel mercato libero. Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) rappresenta il prezzo base all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia, espresso in euro per kWh. Al 26 Settembre 2025, il PUN si attesta a 0,109 €kWh (109,41 €MWh). Negli ultimi mesi, il prezzo ha mostrato una certa stabilità, oscillando tra 0,08 €kWh e 0,17 €kWh, con picchi nei mesi invernali e valori più bassi nei mesi estivi e primaverili. Nel mercato libero, i fornitori propongono offerte che possono essere indicizzate al PUN oppure a prezzo fisso. Le offerte indicizzate seguono l’andamento del PUN, mentre quelle a prezzo fisso garantiscono stabilità per un periodo prestabilito, ma spesso a un costo leggermente superiore rispetto al prezzo spot. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
