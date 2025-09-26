Quanto contante tenere con sé in caso di emergenze il consiglio della Banca centrale europea

Wired.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Analizzando diverse situazioni critiche la Bce raccomanda di tenere contanti in casa per affrontare almeno 72 ore senza sistemi digitali. Ecco quanto dovrebbe avere ogni famiglia. 🔗 Leggi su Wired.it

La Bce consiglia di tenere in casa almeno 70 euro in contanti per affrontare i momenti di crisi - I cittadini europei devono mantenere una riserva di contante tale da riuscire a coprire le necessità di 72 ore ... milanofinanza.it scrive

contante tenere s233 casoBce: in caso di crisi il “denaro contante è fondamentale”. Quanto tenere in casa - "Keep calm and carry cash": è il titolo di un articolo pubblicato nell'ultimo bollettino economico dalla Banca Centrale Europea ... Come scrive dire.it

